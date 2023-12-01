Важное 01 декабря 2023, 17:43 Взрыв газа в жилом доме произошел в Волгоградской области Мэр Волжского сообщил о взрыве бытового газа в жилом доме РИА «Новости»

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Взрыва бытового газа произошел в доме в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщил мэр Игорь Воронин в своем Telegram-канале.

«На Пионерской, 28, по предварительным данным, произошел хлопок», — написал глава города.

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Из-за взрыва газа начался пожар в двух квартирах. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, другие детали случившегося уточняются.

Ранее газ взорвался в селе Яндаре в Ингушетии. ЧП произошло в частном доме на Московской улице, два человека пострадали.

В сентября взрыв газа произошел в Балашихе. Недавно рабочие разобрали поврежденные конструкции дома и вывезли строительный мусор. Теперь специалисты готовят проект восстановления.