Происшествия 01 декабря 2023, 18:25 Спасатели потушили пожар в квартире жилого дома в Волжском МЧС: в доме в Волжском ликвидировали пожар unsplash.com

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Пожар в доме в Волжском удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в квартире загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Тушение заняло 21 минуту, включая время на прибытие. На месте ЧП работали 20 человек и семь единиц техники.

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«Пострадал мужчина, его передали медикам», — рассказали спасатели.

Ранее мэр города Игорь Воронин сообщил, что в доме произошел взрыв газа, из-за чего в двух квартирах начался пожар. Власти также заявляли, что в результате ЧП погиб один человек. Позже МЧС России предоставило уточненные данные: ни взрыва, ни жертв не было.

Днем 1 декабря пожар вспыхнул на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пламя. К работам по тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц специальной техники.

В этот же день в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась мебельная фабрика. Площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров.