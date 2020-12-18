Прокуратура начала проверку по факту пожара в Мосгоргеотресте

По факту пожара в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте московская прокуратура инициировала проверку. Ее проведение поручено Савеловской межрайонной прокуратуре.

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства заявлении.

«По предварительной информации, возгорание произошло в семиэтажном административном здании на Ленинградском проспекте», — сообщила пресс-служба надзорной службы.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирование. Они поставлены московской прокуратурой на контроль.

Пожар в здании, находящемся по адресу Ленинградский проспект, 11, начался на седьмом этажа. Площадь возгорания уже составила примерно 300 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, развернут штаб. Из здания эвакуированы почти 100 человек. Ведется трансляция. Сейчас возгорание удалось локализовать.