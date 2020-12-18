Загоревшееся здание Мосгоргеотреста недавно ремонтировали

В загоревшемся здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте в Москве недавно ремонтировали старый советский лифт. Об этом «360» рассказала сотрудница, которая работает на седьмом этаже — именно там начался пожар.

«Был ремонт, ремонтировали старый советский лифт, насколько я знаю. Но мы уже полгода на удаленке, поэтому о том, что в ремонте было, сказать не могу. Причины тоже не знаем, но как увидели из видео от людей, горела часть, где находится актовый зал — там никто не должен был работать. Здание старое, крыша, которая горит, деревянная, перекрытия тоже», — рассказала она корреспонденту «360», который сейчас находится на месте пожара.

Девушка уточнила, что работает на седьмом этаже. И у нее, как и у остальных сотрудников, сердце разрывается от переживаний — там хранятся «труды поколений ребят, которые работали, колоссальный труд Москвы».

Она отметила, что видела ролик, на котором очевидец снимал здание с обратной стороны — там горели два окна. До пандемии там находился актовый зал и переговорная, однако девушка подчеркнула, что за это время назначение помещений могло измениться.

«По видео видно, что возгорание в этой переговорной, где актовый зал. Но там никто не должен был сидеть, эта комната сейчас не работает», — рассказала сотрудница.

Собеседница рассказала, что в прошлом году Мосгоргеотрест отпраздновал 75-летие.

Офицер управления информационного сопровождения оперативной работы ГУ НЦУКС МЧС России Рустам Рассаев рассказал «360», что информация о пожаре поступила в 20:58.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Организованно тушение пожара по рангу № 3. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Эвакуировали более 100 человек. На месте пожара работает лаборатория по измерению предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе — превышений нет. К ликвидации пожара привлечены более 220 человек и 64 единицы техники», — отметил он.