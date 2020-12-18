Пожар в Мосгоргеотресте в Москве локализовали

В МЧС «360» информацию подтвердили.

«В 23:31 пожар локализован. Всего из здания было выведено 130 человек. Все размещены в автобусах. Сведений пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Пожар начался на седьмом этаже здания Мосгоргеотреста. На месте работают 224 человека и 64 единицы техники. Огонь распространился на 300 «квадратов», из-за чего ранг пожара повысили до третьего.

Сотрудница Мосгоргеотреста, которая приехала к месту после начала пожара, рассказала «360», что недавно в здании делали ремонт. Там должны были чинить старый советский лифт. Однако из-за того, что сотрудники работают на удаленке, она не смогла точно сказать, был там ремонт, или нет. Причины пожара пока неизвестны. Не ясно, связан ли возможный ремонт с возгоранием.

После пожара прокуратура Москвы начала проверку случившегося.