Эксклюзив 11 марта 2024, 11:25 Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Раменском Прокуратура Подмосковья начала проверку по пожару на складе в Раменском

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В Раменском городском округе загорелся мебельный цех. По предварительным данным, никто не пострадал. Началась проверка, сообщила прокуратура Московской области.

Пожар в поселке Родники, по информации надзорного ведомства, начался около девяти часов утра. Загорелось нежилое помещение — мебельный цех. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура начала проверку.

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«Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сообщила пресс-служба.

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Очевидцы подтвердили «360», что в поселке Родники загорелась мебельная фабрика. Дым от пожара заметили в Балашихе, деревне Шмеленки и рабочем поселке Быково Раменского городского округа. Появилось видео с места происшествия.

На Речной улице, по словам пресс-службы МЧС России, загорелся металлический ангар высотой пять метров, в котором находились стройматериалы. Площадь возгорания увеличилась до 700 квадратных метров. Обрушилась кровля и разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом, огонь перекинулся на соседнее здание. «360» показал кадры из Раменского.