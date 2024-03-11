Эксклюзив 11 марта 2024, 10:14 Огонь охватил 700 «квадратов» в ангаре со стройматериалами в Подмосковье Ангар со стройматериалами загорелся на 700 «квадратах» в Раменском округе

Читать 360tv в

Крупный пожар вспыхнул в понедельник утром в поселке Родники Раменского городского округа. Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

Пожар произошел неподалеку от Старого Вялковского кладбища, в районе улице Речная, уточнил источник «360». По предварительным данным, территория является закрытой, предположительно, там расположены цеха, добавил он.

На сайте подмосковного главка МЧС утром публиковали сообщение о пожаре в нежилом здании на Речной улице, 60. Об этом в оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщили в 08:47. На место направили пять единиц техники и 20 специалистов.

В пресс-службе ведомства «360» также уточнили, что возгорание происходит в ангаре со строительными материалами.

«Площадь пожара — 700 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — заключили в МЧС.