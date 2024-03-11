Происшествия 11 марта 2024, 10:54 Пожар на складе стройматериалов в Подмосковье сняли на видео МЧС России показало видео пожара на складе стройматериалов в Подмосковье

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Площадь пожара на складе стройматериалов в городском округе Раменский увеличилась до 700 квадратных метров. МЧС России показало работу спасателей.

Пожар на Речной улице в поселке Родники начался утром 11 марта. Звонок о возгорании в металлическом ангаре размером 20 на 35 метров приняли в 08:47. Огонь перекинулся на конструкции площадью 700 квадратных метров. В тушении задействовали 20 человек и пять единиц техники.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На кадрах видно, что открытый огонь охватил большую площадь. В небо поднялся столб дыма. В ангаре хранили стройматериалы, произошло обрушение кровли.

В Ленинградской области потушили склад на Волхонском шоссе, который загорелся 10 марта. Площадь пожара достигла одной тысячи метров, в тушении задействовали 75 человек и 21 единицу техники. Пострадали двое. Прокуратура устроила проверку.