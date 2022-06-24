Появилось видео ДТП со сгоревшей иномаркой на Зубовском бульваре

В аварии на Зубовском бульваре в Хамовниках пострадали восемь человек, двое из них погибли. Фотографии и видео с места событий опубликовала в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

Рано утром 24 июня водитель Mercedes не справился с управлением и на полной скорости врезался в стену жилого дома на Зубовском бульваре, после чего загорелся. Столичная прокуратура подтвердила, что два человека погибли, шесть госпитализированы с травмами.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

На снимках видно, что автомобиль сгорел дотла. Ранее СМИ сообщали, что перед тем как въехать в дом на Зубовском бульваре, 22/39 в Хамовниках иномарка столкнулась с другой машиной.