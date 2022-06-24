Иномарка врезалась в стену и загорелась в центре Москвы

Иномарка врезалась в стену в центре столицы. В результате аварии погибли два человека. Еще несколько человек пострадали, их отправили в больницу.

«На Зубовском бульваре, 22/39 в Хамовниках столкнулись два автомобиля. Один из них врезался в здание и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено», — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, в стену врезался Mercedes. Жертвами ДТП стали два человека. Пятерых пострадавших отправили в больницу для оказания необходимой помощи. Как заявил собеседник агентства, машина ехала без номеров.

По информации РЕН ТВ, двое пострадавших находятся в коме. Всего в машине ехали восемь человек. Документы на автомобиль сгорели при аварии, поэтому сейчас правоохранители устанавливают личность владельца иномарки.

Согласно данным Telegram-канала 112, водитель ехал на красный свет и пытался уйти от столкновения с такси. Никто из пешеходов в результате аварии не пострадал. Все обстоятельства и причины смертельного ДТП продолжают выяснять.