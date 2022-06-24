Два человека погибли в аварии на Зубовском бульваре в Москве

Жертвами аварии на Зубовском бульваре 22/39 в Хамовниках стали два человека. Еще шестеро получили травмы, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла утром 24 июня. Два автомобиля столкнулись, после чего один из них врезался в стену и загорелся. В интернете появилось видео с места ДТП. Погибли два человека, пострадали шестеро.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что движение по Пречистенке затруднено. Заняты первая и вторая полосы с внутренней стороны Садового кольца. Работают экстренные службы.

По данным ТАСС, в стену врезался Mercedes без госномеров. РЕН ТВ сообщил, что двое пострадавших находятся в коме, а документы на автомобиль сгорели.