Эксклюзив 09 декабря 2022, 10:09 Прокуратура Московской области оценила версию о поджоге гипермаркета OBI Прокурор МО Забатурин назвал версию о поджоге гипермаркета OBI наименее вероятной

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Версия об умышленном поджоге гипермаркета OBI на территории торгового центра «Мега Химки» является наименее вероятной. Об этом «360» сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Мы проверяем все возможные версии произошедшего, уже есть рабочие варианты. Версия о поджоге в настоящее время наименее вероятна», — заявил он.

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По словам Забатурина, спасатели полностью локализовали пожар и завершают тушение объекта. Власти Московской области окажут помощь и поддержку работникам торгового центра.

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«Важный момент — в минимизации последствий ущерба пожара, этим займемся в ближайшее время. Гипермаркет OBI является крупным налогоплательщиком, там работали 137 человек. Наша задача — помочь людям, помочь предпринимателям восстановить работу», — добавил прокурор Московской области.

Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря, погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».