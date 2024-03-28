Происшествия 28 марта 2024, 00:06 Прохожие нашли гранату на одной из улиц Москвы Shot: улицу в Москве перекрыли из-за найденной гранаты РИА «Новости»

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Прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату РГД, на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозрительную находку обнаружили на улице Летчика Спирина. Очевидцы вызвали МЧС и сотрудников полиции. Сейчас на месте работают экстренные службы, улицу перекрыли, а место происшествия огородили. Полицейские ждут приезда саперов.

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На прошлой неделе в Зеленоградском административном округе Москвы взорвалась страйкбольная граната. По данным «360», она висела на дереве, а местная жительница решила ее снять. Граната взорвалась в руке у женщины, в результате чего она получила рваную рану пальца и ушиб кисти.

В начале марта полиция обнаружила гранаты в одной из квартир в Западном административном округе Москвы. На место происшествия вызвали саперов. Жильцов квартиры вывели на другой этаж.