Эксклюзив 10 марта 2024, 21:32 Гранаты обнаружили в квартире на западе Москвы Полиция вызвала саперов в московскую квартиру из-за обнаружения гранат РИА «Новости»

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В квартире пятиэтажки в Западном административном округе Москвы обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил источник «360».

Гранаты нашли в доме № 12 на улице Герасима Курина. На место прибыли сотрудники полиции, которые вызвали саперов. Количество боеприпасов не уточнили. Жильцов квартиры, где нашли гранаты, вывели на нижний этаж. Других людей не эвакуировали.

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«Обстановка спокойная», — сообщил источник.

Правоохранители все еще находятся на месте случившегося, ожидается прибытие саперов и кинологов.

Ранее жители Лобни обнаружили на детской площадке предмет, напоминающий гранату. Полицейские сразу же оцепили территорию вокруг находки. Прибывшие на место саперы определили, что предмет — не настоящая граната, а муляж.