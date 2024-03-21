Эксклюзив 21 марта 2024, 18:31 Граната взорвалась на дереве в Москве, один человек пострадал Источник «360»: страйкбольная граната взорвалась на дереве в Москве Unsplash

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Страйкбольная граната взорвалась в Зеленоградском административном округе в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Предмет висел на дереве, его решила снять местная жительница. Она взяла гранату в руку, после чего прогремел взрыв. Женщина получила рваную рану пальца и ушиб кисти. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

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Ранее в квартире пятиэтажки в Западном административном округе столицы нашли боеприпасы. Сотрудники полиции вызвали саперов. Жильцов, которые обнаружили гранаты, вывели на нижний этаж здания.

До этого напоминающий гранату предмет нашли на детской площадке в Лобне. Полицейские оцепили территорию вокруг находки. Саперы определили, что предмет представляет собой муляж гранаты.