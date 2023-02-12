Происшествия 12 февраля 2023, 16:38 Проходивший лечение в Турции российский школьник стал жертвой землетрясения Администрация школы Рязани: в Турции в результате землетрясения скончался семиклассник РИА «Новости»

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Семиклассник школы № 1 имени В. П. Екимецкой города Рязани и его мать погибли в Турции в результате землетрясения. Об этом сообщила администрация образовательного учреждения.

«С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик 7 „Б“ класса нашей школы Алим К., который находился там на лечении, и его мама Эйлем К.», — говорится в сообщении.

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Администрация школы выразило искренние соболезнование родным погибших и отметила, что одноклассники и учителя запомнили Алима веселым, открытым и добродушным мальчиком.

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Ранее посольство России в Турции заявило, что из зоны землетрясения эвакуировали 39 россиян, пожелавших вернуться на родину. Для них самолет предоставила компания «Росатом», которая возводит там АЭС.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 24 617 человек, пострадали более 80 тысяч человек.