Мир 12 февраля 2023, 00:51 Землетрясения в Турции унесли жизни более 24 тысяч человек Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясениях возросло до 24 617

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Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 24 тысяч человек. Об этом сообщил вице-президент Фуат Октай, его слова привело агентству Anadolu.

«В результате землетрясений погибли 24 617 человек», — заявил Октай на брифинге.

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По последним данным, от стихийного бедствия пострадали более 80 тысяч человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и находят выживших. В обломках многоквартирного дома в районе Антакья города Хатай турецкие спасатели нашли двухмесячного младенца. Ребенок чудом выжил, под завалами он провел 128 часов.

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В результате землетрясения в провинции Хатай образовался гигантский разлом. Его ширина более 200 метров, а глубина — свыше 30 метров. Разлом возник после смещения почв на оливковом поле, расположенном в центре деревни Тепехан.

ВОЗ отметила риск «вторичной катастрофы» в регионах, пострадавших при землетрясениях. Выжившие испытывают проблемы с водой, топливом и электричеством. Есть сложности со связью и другими жизненно необходимыми вещами. Ситуацию усугубляет погода, температура опустилась ниже климатической нормы.