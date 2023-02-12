Мир 12 февраля 2023, 11:57 Группу из 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции Посольство РФ в Турции: 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения РИА «Новости»

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Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян, которые жили и работали там и пожелали вернуться на родину. Об этом сообщило в Telegram посольство России в Турции.

Сотрудники посольства организовали сбор и отправку людей. Самолет предоставила компания «Росатом», которая возводит АЭС в Турции.

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Мощное землетрясение в стране произошло ранним утром 6 февраля. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Силу этого стихийного бедствия сравнили с эффектом от взрыва 500 атомных бомб. В Сирии известно о 1408 жертвах.

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске «вторичной катастрофы»: ей способствуют условия, в которых остаются люди в обеих странах после землетрясений. Выжившие испытывают сложности с водой, электричеством, топливом, жизненно необходимыми вещами. Ситуация усугубляется сравнительно низкими температурами воздуха в пострадавших районах Турции и Сирии.