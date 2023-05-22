Эксклюзив 22 мая 2023, 12:46 Пришла косить траву и увидела дрон. Очевидица рассказала, как нашла БПЛА под Люберцами Жительница Машкова рассказала о переживаниях из-за падения неизвестного коптера в огороде

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Беспилотник неизвестного происхождения рухнул в огороде одного из домов в деревне Машково под Люберцами. Хозяйка дома рассказала «360» о своих переживаниях из-за ЧП.

«Честно говоря, это не очень хорошо, с учетом обстоятельств. Главное, чтобы это не было серьезной проблемой. Руками я дрон не трогала, только сотрудники, моих отпечатков там нет», — сказала она.

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Женщина пояснила, что не посещала участок последние три дня.

«Вот только приехала косить травму. В конце участка бытовка, пошла туда просто посмотреть и увидела беспилотник. Сразу отошла на безопасное расстояние и начала звонить в экстренные службы. Меня по телефону попросили посмотреть, есть ли там провода. Сосед говорил, что коптер детский», — добавила хозяйка дома.

Находку обнаружили утром 22 мая. Правоохранители начали поиск хозяина дрона.

С 3 мая в Московской области ввели полный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, исключение сделали лишь для органов государственной власти и оперативных служб.