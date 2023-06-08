Происшествия 08 июня 2023, 15:34 Фрагменты ракет Storm Shadow обнаружили после атаки на Луганск СЦЦК ЛНР: обломки ракет Storm Shadow обнаружили после атаки на Луганск РИА «Новости»

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Фрагменты дальнобойных ракет Storm Shadow, которые производят в Великобритании и Франции, обнаружили около зоны поражения при обстреле Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В представительстве заявило, что ВСУ наносили удары с помощью малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

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«В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками», — сказано в сообщении.

Звук пролета ракет слышали в Луганске утром 8 июня, после этого прозвучали взрывы. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявил, что в результате случившегося четыре человека пострадали. Полковник из ЛНР Виталий Киселев утверждал, что противник использовал Storm Shadow.