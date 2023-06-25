Происшествия 25 июня 2023, 16:37 Мощный взрыв прогремел в Луганске Луганский информцентр: на юго-западе Луганска прогремел взрыв РИА «Новости»

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Сильный взрыв произошел днем 25 июня на юго-западе Луганска. Информацию об этом опубликовал Луганский информационный центр.

ЧП произошло около 16:00, уточнили в Telegram издания. Предварительно установлено, прилет зафиксировали в юго-западной части столицы ЛНР.

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Все обстоятельства случившегося, данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

По данным военного эксперта из ЛНР Андрея Марочко, ВСУ ударили по городу, скорее всего, применив ракеты Storm Shadow.

«Судя по всему, сработала наша защита, и ракета была отклонена от цели. Уточняем», — написал он в своем Telegram-канале.