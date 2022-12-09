09 декабря 2022, 23:17
Причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат
МЧС: взрыв самогонного аппарата привел к обрушению дома в Рязани
Взрыв в двухэтажном жилом доме в Рязани произошел из-за самогонного аппарата. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», — отметили в экстренных службах.
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В ведомстве пояснили, что один из пострадавших, которого доставили в больницу, рассказал о взрыве перегонного устройства.
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«Это не был взрыв газа», — рассказал госпитализированный жилец.
Двухэтажный дом частично обрушился на улице Пушкина в Рязани сегодня вечером. В здании в результате взрыва повредились две угловые квартиры на первом и втором этажах.
Спасатели вытащили из-под завалов двухэтажного дома двух пострадавших и эвакуировали 10 человек. Жильцов разместили в пунктах временного размещения.
Региональная прокуратура проводит по факту происшествия проверку. Власти Рязани объявят в связи с частичным обрушением дома режим ЧС муниципального характера. Такая мера нужна для выделения средств на восстановительные работы.
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