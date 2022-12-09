Происшествия 09 декабря 2022, 23:17 Причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат МЧС: взрыв самогонного аппарата привел к обрушению дома в Рязани Телеканал «360»

Читать 360tv в

Взрыв в двухэтажном жилом доме в Рязани произошел из-за самогонного аппарата. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», — отметили в экстренных службах.

Реклама

В ведомстве пояснили, что один из пострадавших, которого доставили в больницу, рассказал о взрыве перегонного устройства.

Реклама

«Это не был взрыв газа», — рассказал госпитализированный жилец.

Двухэтажный дом частично обрушился на улице Пушкина в Рязани сегодня вечером. В здании в результате взрыва повредились две угловые квартиры на первом и втором этажах.

Спасатели вытащили из-под завалов двухэтажного дома двух пострадавших и эвакуировали 10 человек. Жильцов разместили в пунктах временного размещения.

Региональная прокуратура проводит по факту происшествия проверку. Власти Рязани объявят в связи с частичным обрушением дома режим ЧС муниципального характера. Такая мера нужна для выделения средств на восстановительные работы.