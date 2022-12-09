Происшествия 09 декабря 2022, 22:17 Режим ЧС введут в Рязани после взрыва газа в жилом доме Власти Рязани объявят режим ЧС муниципального характера из-за обрушения дома Телеканал «360»

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Режим ЧС муниципального характера будет действовать в связи с частичным обрушением в жилом двухэтажном доме. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Она отметила, что такая мера нужна для выделения средств на восстановительные работы. Власти уже готовят соответствующий документ.

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Обрушение в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани произошло сегодня вечером. В экстренных службах уточнили, что в здании в результате взрыва повреждены две угловые квартиры на первом и втором этажах.

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В МЧС добавили, что из-под завалов спасли двух жителей, еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Взрыв газа привел к обрушению. По данным регионального МЧС, в результате частично повредились межкомнатные перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами.

Спасатели вытащили из-под завалов двухэтажного дома двух пострадавших, их госпитализировали. Из здания эвакуировали 10 человек, их разместили в пунктах временного размещения.

Региональная прокуратура назначила по факту происшествия проверку, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение.