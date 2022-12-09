Происшествия 09 декабря 2022, 19:31 Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного дома в Рязани двух жителей МЧС сообщило о спасении двух жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Рязани

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Пожарно-спасательные подразделения вытащили из-под завалов двухэтажного дома в Рязани двух жителей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, речь идет о двух мужчинах 29 и 20 лет. Пострадавших передали медикам.

По предварительным данным, причиной обрушения стала детонация газовой колонки.

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Взрывная волна снесла межкомнатную перегородку и перекрытия между первым и вторым этажами. В результате повреждения получили две угловые квартиры.

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Из дома эвакуировали 10 человек, которых временно разместили в автобусах. Для жильцов пострадавшего дома подготовят два пункта временного размещения.

По факту происшествия проверку начала региональная прокуратура. В ведомстве заявили, что намерены оценить работу ответственных за содержание и ремонт дома, а также проверить соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования.