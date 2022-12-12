Важное 12 декабря 2022, 10:31 Причиной пожара у ТЦ «Стройпарк» в Балашихе стало короткое замыкание — СМИ Короткое замыкание могло стать причиной пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

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Предварительную причину пожара у торгового центра «Стройпарк» в Балашихе назвали журналистам в экстренных службах. Строительные материалы на открытой площадке могли загореться из-за короткого замыкания, рассказал ТАСС.

Возгорание началось под навесом, где хранились стройматериалы — пенополистирол. Источник в экстренных службах сказал агентству, что дождь мог спровоцировать короткое замыкание, которое привело к пожару. Он сказал, что специалисты рассматривают такую версию.

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Пожар начался утром 12 декабря у торгового центра «Стройпарк», огонь перекинулся на девять тысяч квадратных метров, обрушилась крыша. МЧС России объявило, что к тушению привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Работу осложнил тот факт, что в здании хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся вещества. СМИ заявили, что пострадал охранник, но спасатели не подтвердили эту информацию.

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