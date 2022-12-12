Важное 12 декабря 2022, 10:31 Крыша горящего ТЦ в Балашихе обрушилась на площади 900 «квадратов» РИА «Новости»: кровля горящего ТЦ «Стройпарк» в Балашихе обрушилась Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Крыша ТЦ «Стройпарк» в Балашихе в результате пожара обрушилась на площади 900 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщила, что к 10:10 площадь горения достигла девяти тысяч квадратных метров. Спасатели организовали штаб пожаротушения, на месте происшествия создали три боевых участка. К ликвидации пожара привлекли уже 110 человек и 35 спецмашин.

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Главное управление МЧС по региону получило информацию о пожаре около 08:30. По предварительным данным, загорелись стройматериалы на открытой площадки возле ТЦ, а затем огонь переметнулся на первый этаж здания и продолжил распространяться. В экстренных службах отметили, что возгорание у торгового центра могло произойти из-за короткого замыкания.

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Пожару присвоили третий ранг сложности. Источники СМИ сообщили, что пострадал один человек — охранник ТЦ. Официального подтверждения этому нет.