«Мне некогда, мы людей спасаем!» Врач загоревшейся в Москве больницы рассказал об эвакуации пациентов

Врач загоревшейся на севере Москвы 50-й больницы Роман Андреев рассказал «360», что занят спасением людей. Он пояснил, что сейчас не может комментировать происходящее.

«Мне сейчас некогда, мы тут людей спасаем», — сообщил он и положил трубку.

Тем временем очевидица происшествия рассказала «360», что на месте возгорания много пожарных машин и скорых, вывозивших больных. По ее словам, дыма особенно много не было, так как пожар произошел на первом этаже.

В МЧС «360» не подтвердили информацию о том, что пожар мог начаться из-за взрыва баллона. В ведомстве отметили, что из больницы эвакуировали более 200 пациентов.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил в Twitter, что на пожаре погиб один человек. Он добавил, что все пациенты будут эвакуированы в другие больницы.

Обстоятельства пожара проверит прокуратура.