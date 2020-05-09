Пожар начался в «коронавирусной» больнице на севере Москве. Один человек погиб

В столичном МЧС «360» сообщили, что на ул. Вучетича, 21, загорелся первый этаж шестиэтажного лечебного здания. На пожаре работают подразделения.

Площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших пока нет. По некоторым данным, горит лечебный корпус 50-й городской клинической больницы на севере Москвы. Персонал перемещал пациентов в соседний корпус своими силами.

АГН «Москва» сообщило, что на пожаре погиб один человек. Возгорание ликвидировано.

В экстренных службах «360» сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 21:03.

«К сожалению, один человек погиб. Площадь возгорания выясняется. Проводится эвакуация пациентов», — сообщили источники.

Telegram-канал BAZA сообщил, что во время пожара пострадали три человека. По некоторым данным, погибший был пациентом больницы. Предварительно, возгорание произошло из-за воспламенения кислородного баллона.