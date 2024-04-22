Происшествия 22 апреля 2024, 11:03 При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека МЧС: пожар в цехе в Воронеже ликвидировали, погибли 3 человека

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В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека. МЧС России показало кадры с места происшествия.

«При пожаре в Воронеже погибли три человека. Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метров», — объявила пресс-служба.

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Пожар на заводе в районе проезда Ясного и улицы Солнечной случился утром 22 апреля. Из производственного здания вынесли четыре пропановых и один кислородный баллон. Группировку спасателей нарастили до 64 человек и 20 единиц техники, около 10 часов огонь локализовали. МЧС сообщало о двух пострадавших.

Складское помещение производственного комплекса загорелось в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Из-под кровли одноэтажного корпуса пошел густой дым, вызвали спасателей. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.