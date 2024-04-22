Происшествия 22 апреля 2024, 09:45 Цех по производству электрооборудования загорелся в Воронеже МЧС: в Воронеже вспыхнул цех по производству электрооборудования РИА «Новости»

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Более 10 единиц техники прибыли тушить крупный пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 08:55. Сейчас на месте работают 13 единиц техники. Все подробности уточняются, заключили в МЧС.

Кадры сильного дыма, поднимающегося над местом ЧП, появились в местном Telegram-канале «Типичный Воронеж | Новости Воронежа». Там же отметили, что пожар вспыхнул по адресу улица Солнечная, 33.

«Горит машиностроительный завод „Эникмаш-в“», — подчеркнули авторы сообщения.