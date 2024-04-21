Подмосковье 21 апреля 2024, 21:26 Лесной пожар потушили в Павловском Посаде Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты потушили пожар в Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил полтора гектара земли.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли шестеро спасателей и три единицы техники. Им потребовалось два с половиной часа, чтобы ликвидировать низовое горение.

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Известно, что огонь вспыхнул по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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