12 марта 2024, 17:05
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские летчики
Оренбургские летчики разбились при крушении Ил-76 в Ивановской области
На борту Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области, находились оренбургские летчики. Они погибли, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.
«Это большая потеря для всей страны и наших вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — отметил он.
Реклама
Паслер назвал произошедшее невосполнимой утратой для семей и 117-го военно-транспортного авиационного полка, где пилоты проходили службу.
«Настоящие герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков», — заключил губернатор Оренбургской области.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение днем 12 марта под Иваново. По данным Минобороны, катастрофа произошла во время взлета. Предварительной причиной ЧП назвали возгорание одного из двигателей. На борту транспортника находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Авиакатастрофы
Самолеты
Реклама
Реклама