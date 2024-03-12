Важное 12 марта 2024, 17:05 При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские летчики Оренбургские летчики разбились при крушении Ил-76 в Ивановской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

На борту Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области, находились оренбургские летчики. Они погибли, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

«Это большая потеря для всей страны и наших вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — отметил он.

Реклама

Паслер назвал произошедшее невосполнимой утратой для семей и 117-го военно-транспортного авиационного полка, где пилоты проходили службу.

«Настоящие герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков», — заключил губернатор Оренбургской области.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение днем 12 марта под Иваново. По данным Минобороны, катастрофа произошла во время взлета. Предварительной причиной ЧП назвали возгорание одного из двигателей. На борту транспортника находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров.