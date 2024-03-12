Важное 12 марта 2024, 13:46 Минобороны назвало предварительную причину катастрофы с Ил-76 под Иваново Минобороны: причиной крушения Ил-76 под Иваново стал пожар в одном из двигателей РИА «Новости»

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Минобороны подтвердило данные о ЧП с Ил-76 в Ивановской области. Самолет потерпел крушение при взлете, уточнили в министерстве.

На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

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В министерстве указали, что причиной крушения стал пожар одного из двигателей при взлете Ил-76

Сейчас на аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России, заключили в пресс-службе.

Изначально сообщения о загоревшемся самолете появились в соцсетях. Очевидцы делились кадрами сильного задымления. Успели снять на видео и момент, когда у Ил-76 прямо в небе, предположительно, отваливается двигатель.

По информации Telegram-канала Baza, ЧП произошло в районе Пустошь-бор. Густой черный дым можно было увидеть в разных частях города.

Источник Shot указывал, что Ил-76 совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома.