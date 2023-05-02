Происшествия 02 мая 2023, 07:22 Прерванное из-за схода поезда железнодорожное сообщение в Брянской области восстановили РЖД: движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили «ВКонтакте»

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В Брянской области восстановили движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушившееся после вчерашнего схода поезда. Железнодорожное сообщение возобновилось в 04:53, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику, в 05:12. Прибытие поезда № 204 из Новозыбкова в Москву тоже ожидается по расписанию — в 10:24. А поезд № 86 из Климова до столицы задержится примерно на два часа. Пассажиры опоздавшего поезда, которые следуют через Москву транзитом, смогут переоформить билеты. В кассах вокзала им без дополнительного сбора выдадут справку об опоздании поезда. Кроме того, пассажиры смогут бесплатно отдохнуть в залах ожидания повышенной комфортности или комнатах матери и ребенка и воспользоваться камерами хранения.

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Грузовой локомотив с пиломатериалами и нефтепродуктами сошел с рельсов в Брянской области утром 1 мая после того, как на 136-м километре железной дороги Брянск — Унеча сработало взрывное устройство. Состав поезда сформировали на Белорусской железной дороге, он ехал из Гомеля. Из 78 вагонов с рельсов сошли восемь. Никто не пострадал.

Последствия происшествия устраняли около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Пришлось уложить около 100 метров железнодорожного полотна.