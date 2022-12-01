Происшествия 01 декабря 2022, 15:54 Праздник не приходит. Грузовик Coca-Cola вспыхнул в Бухаресте Грузовик Coca-Cola загорелся на ходу в Румынии

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В столице Румынии Бухаресте вспыхнул фирменный грузовик компании Coca-Cola. Видео опубликовали в соцсетях. Пользователи в шутку вспомнили песню «Праздник к нам приходит», которая больше 20 лет играет в рекламе компании.

Фирменный грузовик компании сладкой газированной воды загорелся на ходу на глазах у прохожих. Водитель успел выскочить и отцепить прицеп.

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Ранее невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова рассказала, что всего один стакан Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени и любую сосудистую головную боль. Из-за того, что напиток газированный, у человека увеличивается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок.

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Днем ранее ФТС России задержала пассажира с четырехкилограммовой цепью из золота. Тот объяснил, что это его личная вещь, и он носит ее на шею. Изделие выполнено из неспаянных звеньев, предположительно из золота 999-й пробы. Общая стоимость — более 10 миллионов рублей.