Происшествия 30 ноября 2022, 13:27 Кольцовская таможня задержала мужчину с цепью из золота на 10 млн рублей Уральские таможенники задержали мужчину с 4-килограммовой цепью из золота

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Уральские таможенники задержали пассажира с четырехкилограммовой цепью из золота. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Россиянин вылетал в Объединенные Арабские Эмираты. Золотую цепь нашли в его багаже. Сообщается, что изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999-й пробы. Общая стоимость — более 10 миллионов рублей.

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После регистрации на рейс пассажир проследовал в «зеленый коридор», потому что при досмотре внимание инспектора привлек тяжелый предмет из металла. Во время опроса мужчина сказал, что эта цепь — для личного пользования, что он якобы просто носит ее на своей шее.

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«Пассажир после регистрации на рейс проследовал в „зеленый коридор“, тем самым заявляя об отставании у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию», — сообщил пресс-секретарь Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

Назначено проведение таможенной экспертизы, процессуальное решение будет принято по итогам.