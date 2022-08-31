Невролог Анисимова рассказала, чем вредна Coca-Cola

Невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова в беседе с Ura.ru рассказала, что всего стакан Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени и любую сосудистую головную боль.

Из-за того, что напиток газированный, у человека улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок.

«Coca-Cola, как цветной напиток с газом, может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень, как сам приступ. Также высотная головная боль. Coca-Cola меняет газовый состав крови и идет сосудистая реакция. Поэтому газированный цветной напиток при всех видах головной боли, которые связаны с сосудами, может спровоцировать приступ боли. Это Coca-Cola, Fanta. Спровоцировать может даже стакан напитка. Поэтому их употреблять не рекомендуется», — сообщила Анисимова.

В том случае, если головная боль хроническая, то Coca-Cola, напротив, может действовать как обезболивающее. Под ее воздействием вырабатываются гормоны радости, такие как серотонин, дофамин, норадреналин, резюмировала медик.