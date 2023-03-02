02 марта 2023, 13:03
Силовики начали операцию по ликвидации диверсантов в Брянской области
ФСБ: силовики проводят операцию по ликвидации диверсантов в Брянской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности и военные ведут мероприятия по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — заявили в ведомства.
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Ранее 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в регион, открыла огонь по автомобилю и убила по крайней мере одного мирного жителя.
По данным СМИ, ДРГ состоит из 40 человек. Диверсанты, по предварительным данным, взяли в заложники несколько жителей населенного пункта Сушаны.
Власти Брянской области опровергли информацию о том, что националисты обстреляли школьный автобус.
ФСБ
Село Сушаны
Захват заложников в Брянской области
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