Важное 02 марта 2023, 13:03 Силовики начали операцию по ликвидации диверсантов в Брянской области ФСБ: силовики проводят операцию по ликвидации диверсантов в Брянской области РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности и военные ведут мероприятия по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — заявили в ведомства.

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Ранее 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в регион, открыла огонь по автомобилю и убила по крайней мере одного мирного жителя.

По данным СМИ, ДРГ состоит из 40 человек. Диверсанты, по предварительным данным, взяли в заложники несколько жителей населенного пункта Сушаны.

Власти Брянской области опровергли информацию о том, что националисты обстреляли школьный автобус.