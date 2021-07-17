«Правила очень жесткие». Плохое топливо могло «убить» двигатели Ан-28, севшего под Томском

Некачественное топливо нельзя исключать как одну из версий в расследовании причин жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом в беседе с «360» рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Пилот Ан-28 сообщил, что в полете у воздушного судна отказали оба двигателя, после чего им пришлось вынужденно сажать самолет. Причиной, по которой двигатели вышли из строя, могло стать некачественное топливо. Это традиционно рассматривается как одна из версий таких происшествий, рассказал Гусаров.

Некачественное топливо может привести к аварийной ситуации, остановке и даже разрушению двигателя. Это достаточно серьезная проблема для гражданской авиации не только в России, но и во всем мире.

«Процедура проверки топлива — это стандартная процедура, которая всегда реализуется при расследовании любого авиационного происшествия, связанного с аварией или катастрофой воздушного судна. Конечно, это никак ни в коем случае сейчас на данном этапе не может говорить о том, что „следователи подозревают“, что возможной причиной стало некачественное топливо», — объяснил авиаэксперт.

Если проверка покажет, что топливо было качественным, значит, причины нужно искать в другом. Если же появятся претензии к топливу, к качеству хранения или заправки, это может стать одной из версий.

«Но только „одной из“, ведь возможно, что не одна она привела к аварии. Возможно, что и не она привела к аварии. Сам факт, даже если обнаружится, может быть, имел место, но причиной аварии может стать что-то другое. Поэтому на данный момент к этому нужно относиться как к нормальному этапу проведения расследования, которое всегда проводится в таких случаях», — отметил Гусаров.

В России действуют единые требования к обеспечению и контролю топлива, вне зависимости от того, крупный или малый аэропорт, большой ли топливозаправочный комплекс. Стандарты действуют везде. Кроме того, должны быть лаборатории, которые проверяют топливо на разных этапах.

«Эти все процедуры должны соблюдаться. Если в этой системе обнаруживается нарушение, такие топливозаправщики отстраняются от работы. Правила очень жесткие. Но если это будет обнаружено в данном случае, то последуют санкции, причем ответственность может быть не только административная, но и уголовная», — подчеркнул эксперт.

Однако на данном этапе пока нельзя утверждать, что причиной ЧП могло стало некачественное топливо.

Ан-28, принадлежащий авиакомпании «Сибирская легкая авиация», накануне исчез с радаров после того, как вылетел из Кедрового в Томск. Самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Его удалось обнаружить благодаря аварийному маяку. На борту находились 19 человек. Все выжили.