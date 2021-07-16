Пропахали тайгу, перевернулись на крышу и выжили. Главное об удивительной посадке Ан-28 под Томском

Самолет Ан-28 аварийно приземлился в Бакчарском районе Томской области. У него отказали два двигателя, а после судно пропало с радаров. Но пилоты смогли посадить самолет на открытой местности, и пассажиры остались живы. Что известно о самолете и экипаже.

В Томской области пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку. Спасатели увидели людей, которые находились рядом с судном. Для эвакуации пассажиров дополнительно направили вертолет из Томска. Сигнал аварийного маяка зафиксировал пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее Ан-28 пропал с радаров, он выходил на связь последний раз в 12:00 в пятницу. Диспетчеры аэропорта пытались связаться с экипажем, но он не выходил на связь. По данным Теlеgrаm-канала Маsh, вскоре после взлета экипаж сообщил диспетчеру об обледенении двигателей.

Самолет выполнял рейс Кедровый — Томск, на его борту находились 19 человек, среди них было три ребенка. В самолете также было четыре члена экипажа: два пилота и два бортинженера.

В результате аварийной посадки есть пострадавшие. У пилота Анатолия Прыткова сломана нога, а остальные получили ушибы и ссадины.

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения судна по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Выяснилось, что самолет принадлежит авиакомпании «СиЛА», у которой за последний год выявили восемь нарушений. По данным Telegram-канала «112», часть экипажа не прошли теоретическую подготовку по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения. Они также не прошли тренировку процедур аварийной эвакуации на воде и на суше.

После падения

Самолет был сильно поврежден после крушения. Во время торможения он уткнулся носом в землю и перевернулся, оставив за собой длинный след. У него поломаны шасси и крылья.

Выяснилось, что в самолете отказали сразу два двигателя, а пилотам пришлось искать открытую площадку для посадки среди леса. Действия пилотов похвалил бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Экипаж — молодцы. Что там произошло — может, экипаж сначала натворил что-то, а потом героически вышел из этой ситуации. Но сам факт, что они все живы: пассажиры, дети, экипаж — слава богу, ура-ура-ура командиру», — рассказал Сытник.

По его словам, найти в тайге место, чтобы посадить самолет, очень сложно. Но пилоты справились с этой задачей.

Экипаж похвалила и пассажирка Надежда Силюта. Она уверена, что пассажиры приняли посадку за второе рождение. Силюта рассказала, как пилоты пытались завести двигатели несколько раз. По ее подсчетам, самолет падал 15 минут, а затем летел над болотом какое-то время.

«Экипаж вывел самолет на чистое место, пролетели метров 30, колесами стерли мох, упали на нос и перевернулись. Момент не помню. Потом быстренько вылезли, потому что пилоты сказали, что может загореться», — рассказала женщина.

Вертолет эвакуировал пассажиров Ан-28 и приземлился на площадку у села Корнилово. Медики осмотрели 12 человек. Остальных отвезут к врачам в ближайшее время. По данным ТАСС, пострадавшие при крушении получат компенсации в зависимости от тяжести их травм.