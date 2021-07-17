Некачественный керосин: названа новая версия причины аварийной посадки Ан-28 в Томской области

Одной из версий отказа двигателей самолета Ан-28 в Томской области мог стать некачественный керосин. Такие данные опубликовал РЕН ТВ.

Если топливо хранится неправильно, в него может попасть влага. Из-за этого после каждой заправки самолета нужно сливать отстой из баков. При остатке воды на самом дне вылетать нельзя, пока топливо не перезальют.

В малой авиации, указано в материале, такие правила нередко игнорируются. Возможно, именно вода в керосине могла привести к остановке двух двигателей у Ан-28. Вода могла замерзнуть, и ледяная крошка в этом случае попала в топливопроводы и фильтры двигателей.

Топливохранилище, где происходила последняя заправка, предположительно, опечатали следователи СК РФ. Будет проведена экспертиза.

Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») 16 июля летел из города Кедровый в Томск. В какой-то момент воздушное судно перестало выходить на связь. Никаких сообщений о неполадках до этого от пилотов не поступало. Позже сработал аварийный маяк — его засекли в 160 километрах от населенного пункта Колпашево.

Выяснилось, что Ан-28 совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На его борту находились 18 человек, все они живы. Пилот Фарух Хасанов поделился, что перед посадкой у самолета отказали оба двигателя. Экипаж сумел посадить судно на открытую местность и спасти жизни всех пассажиров. В авиакомпании отметили, что намереваются выплатить всем пострадавшим компенсацию в размере 100 тысяч рублей.