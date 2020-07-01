Прах погибшей на Бали блогерши Тропицель доставили в Петербург

Прах погибшей на Бали российской блогерши Насти Тропицель доставили в Петербург. Об этом сообщил ее отец в Instagram.

«Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звездный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад», — написал родственник девушки и добавил, что никогда никому не пожелает пережить подобную потерю.

18-летняя россиянка погибла еще 21 июня. Во время поездки на мотоцикле девушка не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы ее не смогли спасти.

Спустя несколько дней ее тело кремировали, причем без присутствия родственников — они не смогли прилететь из-за закрытых границ.

Девушка вела блоги с раннего возраста и рассказывала подписчикам об успешной жизни фрилансеров. Последние несколько месяцев она жила на Бали и училась водить скутер. Возлюбленный Тропицель заявил, что посадит дерево на могиле блогерши.