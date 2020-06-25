Возлюбленный Насти Тропицель посадит на могиле блогерши дерево

Разбившуюся на мотоцикле на Бали блогершу-миллионницу Настю Тропицель (Анастасию Зубрину) кремируют 25 июня. Ее возлюбленный Виктор рассказал «360», что посадит на месте захоронения праха девушки дерево, чтобы туда могли приходить люди и вспоминать погибшую.

«Сегодня будет кремация, я потом поеду пожить где-то в горах и посажу дерево на месте [захоронения] ее праха», — рассказал Виктор.

Собеседник добавил, что позже расскажет об этом месте, чтобы люди смогли туда прийти и побыть с погибшей девушкой. Он хочет, чтобы все помнили, что Настя позитивно реагировала на своих хейтеров и давала любовь всем без исключения, даже тем, кто ее не любит. Виктор заявил, что большая часть подписчиков Тропицель — светлые люди, такие же, как и она. Люди выражают свои соболезнования, переживают и присылают искренние сообщения, «от которых мурашки по коже».

Он рассказал историю, что она по доброте душевной готова была продолжить общение с отцом, который обвинил дочь в том, что «ее бизнес разваливается», а ее парень «тянет ее вниз». Сначала она с горечью восприняла отеческие советы и захотела прекратить с родителем из-за этих слов какие-либо отношения.

Отец уже пригласил всех желающих на кремацию дочери, пишет Life. Он назвал одно условие: на траурной церемонии нельзя будет фотографировать и снимать видео.

Настя Тропицель последние 4,5 месяца жила на Бали. 21 июня она каталась на мотоцикле с Виктором, не справилась с управлением, врезалась в разделительный бордюр и получила смертельную травму головы. Девушке было 18 лет.

Причиной аварии стал вобблинг — внезапная вибрация руля мотоцикла. Со своим возлюбленным блогерша познакомилась на Бали. Он работает мотоинструктором и учил ее управлять мотоциклом.