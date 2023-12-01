Эксклюзив 01 декабря 2023, 17:12 Пожарный пострадал при ликвидации пожара на «Садоводе» Источник «360»: во время возгорания на «Садоводе» пострадал пожарный Пресс-служба МЧС

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Один из пожарных получил закрытую черепно-мозговую травму при тушении пожара на рынке «Садовод». Об этом сообщил источник «360».

Огнеборец при ликвидации возгорания сорвался с крыши, в итоге 22-летний пожарный получил ушиб мозга. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.

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Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар к 17:03.

Возгорание произошло около 12:00. Огонь вспыхнул на одной из линий торговой площадки и через щели перекинулся на другие павильоны. Очевидцы сообщили, что рынок накрыл густой едкий дым. Спасатели оперативно эвакуировали 350 человек и задействовали для тушения пожара более 100 сотрудников МЧС и 45 единиц техники. Огонь распространился на территорию в 600 квадратных метров, тушение пожара осложнила высокая плотность застройки.

В распоряжении «360» оказались кадры, на которых видно, что над территорией рынка поднимался столб дыма. Люди выходили с торговой площадки на свежий воздух. Внутри самого рынка из-за сильного задымления почти ничего не было видно.