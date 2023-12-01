Важное 01 декабря 2023, 12:38 Появилось видео пожара на рынке «Садовод» в Москве Пожар на рынке «Садовод» в Москве сняли на видео

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Возгорание на вещевом рынке «Садовод» в Москве засняли на видео. Ролик оказался в распоряжении «360».

На кадрах видно, как с торговой площадки выходят люди. На самом рынке из-за сильного задымления практически ничего нельзя разглядеть. Над территорией также поднимается столб густого дыма.

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По данным источника «360», огонь охватил рынок в 11:58. Причины случившегося пока не уточнялись.

В результате пострадал один человек. Очевидцы рассказали, что пожар продолжает распространяться по территории — возгорание произошло в нескольких павильонах. Горят вещи, потушить их пока не удалось. На место вызвали работников Мосводоканала, добавили свидетели ЧП.