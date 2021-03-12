Пожарные потушили открытый огонь в жилом доме в Анапе

Пожарным в Анапе удалось ликвидировать открытое горение на мансардном этаже жилого дома на Лазурной улице. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщил ТАСС.

Сообщение о пожаре в анапской многоэтажке поступило экстренным службам в 04:19. Уже к 06:30 пламя охватило площадь 1,5 тысячи квадратных метров. В 08:50 спасатели локализовали огонь на площади 3150 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Спасатели эвакуировали из дома 300 жильцов, их разместили во временных пунктах. Для расселения городские власти подготовили гостиницу. В ликвидации пожара задействовали 130 человек и 34 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания в доме мог стать аварийный режим работы электросети. Жильцам квартир, поврежденных из-за пожара, единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию на контроль. В Анапе ввели локальный режим ЧС.

Ранее в Сети появилось видео с кадрами пожара в Анапе.