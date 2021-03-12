Пожар в многоэтажке в Анапе локализовали на площади более 3 тыс. квадратов

Пожарные локализовали огонь на мансарде жилого восьмиэтажного дома в Анапе. Возгорание произошло в 04:19 по московскому времени.

«В 08:50 пожар локализован на площади 3150 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Мансарда многоэтажного жилого дома в Анапе на улице Лазурной загорелась рано утром 12 марта. Уже через два часа, в 06:30 по московскому времени, пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг. Спасатели эвакуировали 300 жильцов дома. Их направили во временные пункты размещения. Власти Анапы подготовили гостиницу для расселения.

Ситуацию взял на контроль глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В МЧС сообщали, что тушению пожара мешает сильный ветер. К девяти часам утра по московскому времени 130 пожарных с помощью 34 единиц техники смогли локализовать огонь, который уже распространился на площади 3150 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.