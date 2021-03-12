Многоэтажка загорелась в Анапе на площади 1800 «квадратов». Видео

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в Анапе. Людей эвакуируют из здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Лазурная поступила в дежурную часть Анапского пожарно-спасательного Гарнизона в 04:19 по московскому времени. На место направили спасателей.

Они увидели, что горит мансардный этаж дома. Существовала угроза распространения пожара, поэтому ему присвоили повышенный ранг.

«Производится эвакуация населения. Организована работа звеньев газодымозащитной службы, поданы стволы тушения. На месте работает штаб пожаротушения», — сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на 06:30 огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. По последним данным, площадь увеличилась до 1800 «квадратов». Для тушения используется высотная техники. Пункты временного размещения подготовлены для эвакуированных жителей.

В ликвидации пожара участвуют 130 человека и 34 единицы техники. Информации о пострадавших нет.