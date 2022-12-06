Эксклюзив 06 декабря 2022, 08:51 Пожарные локализовали возгорание на рынке на севере Москвы Источник «360»: спасатели локализовали пожар на рынке в Сигнальном проезде в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожарные локализовали возгорание в ангаре на рынке в Сигнальном проезде в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. О пожаре стало известно утром 6 декабря, на место прибыли спасатели. При происшествии никто не пострадал.

Реклама

Известно, что возгорание началось среди торговых палаток. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Реклама

Прошлой ночью загорелся маслозавод в Адыгее. Площадь пожара распространилась на 270 квадратных метров, прибывшие экстренные службы локализовали и потушили возгорание.