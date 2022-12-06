06 декабря 2022, 00:02
Пожар вспыхнул на маслозаводе в Адыгее
МЧС: маслозавод в Адыгее загорелся на площади 270 квадратных метров
Пожарные локализовали возгорание в сушильной камере, которую охватило огнем на территории маслозавода ООО «Мамруко». Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Республике Адыгея.
Горение зафиксировали на территории маслозавода, который расположен в ауле Егерухай Кошехабльского района.
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«В 22:57 объявлена локализация пожара», — говорится в сообщении экстренных служб.
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В настоящее время угрозы распространения огня нет. В результате пожара никто не пострадал.
На месте ЧП работают дежурные караулы пожарно-спасательных частей, оперативные группы главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона.
В ликвидации возгорания от МЧС России участвуют 33 человека и 11 единиц техники.Также был оперативно организован штаб пожаротушения.
Прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара на территории маслозавода. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Пожары
МЧС РФ
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